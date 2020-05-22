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22 мая 2020, пятница, 08:30 883
Силовые структуры 2020-05-22T09:30:03+03:00
Українські Новини
Баканов занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, - "Схемы"

Баканов занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, - "Схемы"

Анна Рудык
СБУ, Владимир Зеленский, Расследование

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, тайное поместье которого недавно обнаружили журналисты, является единым администратором в испанской коммерческой фирме, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Так, согласно данным журналистов, с 2015 года Баканов занимает должность "administrador único" (дословно - единый администратор) испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью. Основатель компании - кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор студии Квартал-95.

В реестре провинции Жирона расследователям подтвердили, что такая компания существует, она активна, и ее администратором действительно является Иван Баканов, однако Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подавала годовые финансовые отчеты в течение трех лет, поэтому попала в список нарушителей, и у нее забрали идентификационный номер.

Антикоррупционное законодательство запрещает как главе СБУ, так и любому должностному лицу занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью. 

"Схемы" обратились к самому Баканову за комментарием. В пресс-службе СБУ ответили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу "он не занимается коммерческой деятельностью". Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова.

Ранее руководство СБУ открыло свои декларации.

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