Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях

Верховная Рада разрешила экспорт донорской крови и ее компонентов только в качестве гуманитарной помощи при наличии соответствующего разрешения Кабинета Министров и условии полной обеспеченности украинской системы здравоохранения донорской кровью.

За принятие соответствующего законопроекта №2429 в целом проголосовали 332 депутата при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Также возможен экспорт донорской крови и ее компонентов для изготовления препаратов крови на условиях контрактного производства с условием возвращения их в Украину и в случае отсутствия в Украине работающих мощностей по изготовлению таких препаратов.

Кабмину разрешается приостановить экспорт препаратов крови, производимых из заготовленной на территории Украины плазмы для фракционирования, в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких препаратах в полном объеме, если производитель этих препаратов отказывается от их продажи для обеспечения таких потребностей или в случае введения военного положения в Украине.

Документом предусмотрена возможность государственно-частного партнерства в развитии системы обеспечения донорской кровью, ее компонентами и препаратами крови.

Кроме того, разрешается подавать документы на государственную регистрацию генерика до истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство (так называемое "положение Болар").

В таком случае производитель генерика сможет начать производство/поставку генерика сразу по истечении срока действия патента на оригинальное лекарство.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Министерство здравоохранения констатировало дефицит запасов донорской крови.

Компания "Биофарма" (Белая Церковь) начала сбор плазмы переболевших коронавирусом Covid19 доноров, также компания начинает тестировать доноров на наличие антител к заболеванию.