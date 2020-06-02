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02 июня 2020, вторник, 14:20 399
Верховная Рада и партии 2020-06-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях

Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях

Кира Молчанова
Экспорт, Верховная Рада, Кровь, донорство, плазма кр
Донорская кровь
Донорская кровь

Верховная Рада разрешила экспорт донорской крови и ее компонентов только в качестве гуманитарной помощи при наличии соответствующего разрешения Кабинета Министров и условии полной обеспеченности украинской системы здравоохранения донорской кровью.

За принятие соответствующего законопроекта №2429 в целом проголосовали 332 депутата при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Также возможен экспорт донорской крови и ее компонентов для изготовления препаратов крови на условиях контрактного производства с условием возвращения их в Украину и в случае отсутствия в Украине работающих мощностей по изготовлению таких препаратов.

Кабмину разрешается приостановить экспорт препаратов крови, производимых из заготовленной на территории Украины плазмы для фракционирования, в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких препаратах в полном объеме, если производитель этих препаратов отказывается от их продажи для обеспечения таких потребностей или в случае введения военного положения в Украине.

Документом предусмотрена возможность государственно-частного партнерства в развитии системы обеспечения донорской кровью, ее компонентами и препаратами крови.

Кроме того, разрешается подавать документы на государственную регистрацию генерика до истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство (так называемое "положение Болар").

В таком случае производитель генерика сможет начать производство/поставку генерика сразу по истечении срока действия патента на оригинальное лекарство.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Министерство здравоохранения констатировало дефицит запасов донорской крови.

Компания "Биофарма" (Белая Церковь) начала сбор плазмы переболевших коронавирусом Covid19 доноров, также компания начинает тестировать доноров на наличие антител к заболеванию.

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Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях
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