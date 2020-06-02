Прокуратура просит суд арестовать киевского минера без альтернативы залога

Прокуратура просит суд взять под стражу мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 1 июня, без альтернативы залога. Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Просим (просто) содержание под стражей", – сказала она.

Ходатайство будет направлено в Днепровский районный суд Киева.

Киевскому минеру также сообщили о подозрении в заведомо неправдивом сообщении о минировании.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. В спецоперации по задержанию злоумышленника приняли участие все службы – 300 сотрудников полиции Киева и 100 Национальной гвардии, кинологи, специалисты взрывотехнической службы, два речных катера, большое количество авто и другой техники.

Полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину. В полиции сообщили, что у него был какой-то баллон, из которого шли провода, и в руке был пульт управления. Потом выяснилось, что взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля. Муляж доставили в районное управление.