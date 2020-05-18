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18 мая 2020, понедельник, 08:30 155
Общество 2020-05-18T10:30:04+03:00
Українські Новини
Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Валерия Драгомирова
Депортация, Геноцид, Крымские татары, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Флаг крымских татар. Фото: depositphotos
Флаг крымских татар. Фото: depositphotos

Сегодня, 18 мая, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день чтят память жертв этого преступления (в ходе главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.


18 мая 1944 - день начала депортации, когда женщин, детей, инвалидов войны и престарелых согнали в товарные вагоны, и вдребезги заполнив их переселенцами, отправили за несколько тысяч километров от дома, - сейчас является днем траура в истории крымскотатарского народа и днем памяти в Украине.

Сталин стремился уничтожить все следы присутствия крымских татар, а в последующих переписях населения СССР были запрещены любые упоминания о крымских татарах. 

Официальной причиной депортации стало обвинение всего крымскотатарского народа в якобы массовом сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны, поэтому действия сталинской власти по насильственному выселению крымских татар из Крыма были вполне преступными, ведь ни один народ, по всем международно-правовыми нормами, не может и не должен быть ответственным и подлежать наказанию за действия, совершенные отдельными представителями этого народа. 

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса Президента показали через световую проекцию видео-инсталляцию о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа.

Инсталляция ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Фото: Facebook/Yan DobronosovИнсталляция ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Фото: Facebook/Yan Dobronosov


"Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета Министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - рассказали в МинВОТ. 

Как сообщали Українські Новини, по сообщению МИД Украины, Россия незаконно удерживает у себя и на территории Крыма 120 украинцев, большинство из которых — крымские татары.

Ранее в Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар

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