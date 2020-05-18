Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня, 18 мая, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день чтят память жертв этого преступления (в ходе главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.



18 мая 1944 - день начала депортации, когда женщин, детей, инвалидов войны и престарелых согнали в товарные вагоны, и вдребезги заполнив их переселенцами, отправили за несколько тысяч километров от дома, - сейчас является днем траура в истории крымскотатарского народа и днем памяти в Украине.



Сталин стремился уничтожить все следы присутствия крымских татар, а в последующих переписях населения СССР были запрещены любые упоминания о крымских татарах.



Официальной причиной депортации стало обвинение всего крымскотатарского народа в якобы массовом сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны, поэтому действия сталинской власти по насильственному выселению крымских татар из Крыма были вполне преступными, ведь ни один народ, по всем международно-правовыми нормами, не может и не должен быть ответственным и подлежать наказанию за действия, совершенные отдельными представителями этого народа.



12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса Президента показали через световую проекцию видео-инсталляцию о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа.

Инсталляция ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Фото: Facebook/Yan Dobronosov



"Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета Министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - рассказали в МинВОТ.



Как сообщали Українські Новини, по сообщению МИД Украины, Россия незаконно удерживает у себя и на территории Крыма 120 украинцев, большинство из которых — крымские татары.



Ранее в Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар.