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01 июня 2020, понедельник, 19:08 38
Силовые структуры 2020-06-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции сил ООС из гранатометов и беспилотника. Один военный ранен

Боевики обстреляли позиции сил ООС из гранатометов и беспилотника. Один военный ранен

Елена Новикова
Ранение, Ситуация на Востоке, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - сказано в нем.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово.

Вследствие обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Кроме того, вооруженные формирования боевиков дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское".

"Около 11.00 с неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

На участках разведения №1 и №2 режим "Тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 29 мая, боевики больше десяти раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, один военный ранен.

Кроме того, во вторник, 26 мая, на Донбассе в бою погиб украинский военный.

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