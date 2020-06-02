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02 июня 2020, вторник, 11:37 2548
Общество 2020-06-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ

Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, коронавирус в Украине, Смягчение карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 2 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; список регионов, не исполняющих критерии, пополнился Днепропетровской и Харьковской областями.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (13,29 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,10), Ривненская (30,19) и Черновицкая (34,29) области, а также Киев (12,17).

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствюет Донецкая (8,51), Днепропетровская (9,88) и Харьковская (11,63) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 1 июня ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой области (46,45%), в Киеве (38,65%) и Ивано-Франковской области (37,03%).

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 64,35.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.

Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

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