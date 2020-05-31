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31 мая 2020, воскресенье, 14:49 40
Силовые структуры 2020-05-31T16:45:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

Надежда Комендантова
ВСУ, коронавирус в Украине, Смертность от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Вооруженных Силах зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в социальной сети facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 31 мая в Вооруженных силах болеет 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек. На изоляции находится 453 человека. К сожалению, в Вооруженных Силах зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19 30 мая умер работник ВСУ в Черновицкой области, который болел с 22 мая.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания уменьшилось на 12 человек до 708 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 30 мая выросло на 19%, новых летальных случаев уменьшилось на 29,4%.

Тем временем, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 107 человек, за 29 мая, зарегистрировано 20 новых случаев заболевания после того, как за предыдущие сутки, 28 мая, было зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

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