В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущим днем

В то время, как в Украине количество зафиксированных случаев коронавируса увеличилось на 328 до 24 340, 1 июня были госпитализированы 82 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 82 человека", - сказал он.

Среди 328 человек, у которых 1 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 22 ребенка и 61 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 1 747 детей и 4 682 медработника.

При этом 2 428 медработников и 680 детей уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 7 444 пациентам, 877 из которых медработники и 287 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 286 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 26 медработников.

На амбулаторном лечении оставались 16 896 пациентов, в том числе 3 805 медработников и 1 460 детей.

31 мая были госпитализированы 97 больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, в Министерстве здравоохранения Украины зафиксировали первый случай коронавируса.

Ранее в Киеве больше всего случаев коронавируса у медиков больницы №3. Из них 4 сотрудника госпитализированы, 16 сотрудников находятся на самоизоляции.