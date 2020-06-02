Сегодня чествуют память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Как предсказать урожай огурцов

Православные верующие будут праздновать Троицу 7 июня, а сегодня чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известный в народе под именем Огуречник, поскольку с этого дня начинали сеять огурцы, а также с помощью примет можно предсказать урожай, передают Українські Новини. Мученики Фалалей, Александр и Астерий пострадали за христианскую веру при правлении римского императора Нумериана (283-284). В народном календаре эта дата получила такие названия: Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочник, Фалалеев день. Народные приметы Если 2 июня много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов. В этот день жабы квакают весь день – это к хорошему урожаю огурцов. Считается, если пчелы жалят – это к дождю. Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой. Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. Утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю. Что нельзя делать в этот день Считается, что сны в ночь с 1 на 2 июня вещие. Поэтому никому нельзя рассказывать о том, что видели в сновидении. Также желательно в этот день не есть мясные продукты. Запрещается создавать конфликтные ситуации, а также желательно обходить ссоры и крики. День Ангела празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей. Ранее Українські Новини сообщали, 1 июня православные христиане почтили память святого Иоанна Углицкого. В июне украинцы будут иметь два длинных уик-энды в связи с двумя государственными праздниками. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на июнь этого года.