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  • Сегодня чествуют память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Как предсказать урожай огурцов
02 июня 2020, вторник, 06:08 30
Lifestyle 2020-06-02T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня чествуют память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Как предсказать урожай огурцов

Сегодня чествуют память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Как предсказать урожай огурцов

Ирина Николенко
Народные приметы, День Ангела, астрологический прогноз, великомученники, Православные праздники
Народные приметы 2 июня. Фото: pixabay
Народные приметы 2 июня. Фото: pixabay

Православные верующие будут праздновать Троицу 7 июня, а сегодня чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известный в народе под именем Огуречник, поскольку с этого дня начинали сеять огурцы, а также с помощью примет можно предсказать урожай, передают Українські Новини.

Мученики Фалалей, Александр и Астерий пострадали за христианскую веру при правлении римского императора Нумериана (283-284).

В народном календаре эта дата получила такие названия: Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочник, Фалалеев день.

Народные приметы

Если 2 июня много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.

В этот день жабы квакают весь день – это к хорошему урожаю огурцов.

Считается, если пчелы жалят – это к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой.

Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю.

Что нельзя делать в этот день

Считается, что сны в ночь с 1 на 2 июня вещие. Поэтому никому нельзя рассказывать о том, что видели в сновидении.

Также желательно в этот день не есть мясные продукты.

Запрещается создавать конфликтные ситуации, а также желательно обходить ссоры и крики.

День Ангела празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

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