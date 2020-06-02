подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 09:40 518
Финансы 2020-06-02T09:45:17+03:00
Українські Новини
НБУ в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию

НБУ в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Штраф, финмониторинг
НБУ наказывает банки за нарушение финмониторинга
НБУ наказывает банки за нарушение финмониторинга

В то время как госбюджет продолжает недополучать доходы, в мае Национальный банк оштрафовал 2 банка и финансовую компанию за нарушение законодательства финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае 2020 применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.

В частности, НБУ наложил на ТАСкомбанк штраф в размере 2,363 млн гривен за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.

В частности, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации банка "Юнисон", который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных.

На Поликомбанк был наложен штраф в размере 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО "Финансовая компания "ВЭЙ ФОР ПЭЙ" получила штраф в размере 51 тыс. гривен за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс. гривен за нарушение финмониторинга.

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар выссказал мнение о политике Национального банка Украины, сравнив ее с действиями центральных банков западноевропейских стран в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Больше новостей о: НБУ Банки Штраф финмониторинг

В мире ослабляют требования к банкам, чтобы они бо...
В ЕС намерены создать структуру для защиты банков,...
В Риме введут штрафы до 500 евро для тех, выбрасыв...
Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользов...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд
Сегодня Верховная Рада проведет заседание: повестка дня
Новости
Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд 09:52 Инфографика
Киев с утра сковали пробки. Где самые загруженные дороги 09:45 Карта
НБУ в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию 09:40
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать 09:32
На "строительстве" базы национальных сборных в селе Княжичи УАФ/ФФУ киданула ФИФА почти на $2 млн, - Франков 09:29
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
На этой неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе" 05:15
Минирование моста Метро. ФОТО:
Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера" 23:12
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
больше новостей
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok