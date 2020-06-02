НБУ в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию

В то время как госбюджет продолжает недополучать доходы, в мае Национальный банк оштрафовал 2 банка и финансовую компанию за нарушение законодательства финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае 2020 применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.

В частности, НБУ наложил на ТАСкомбанк штраф в размере 2,363 млн гривен за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.

В частности, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации банка "Юнисон", который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных.

На Поликомбанк был наложен штраф в размере 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО "Финансовая компания "ВЭЙ ФОР ПЭЙ" получила штраф в размере 51 тыс. гривен за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс. гривен за нарушение финмониторинга.

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар выссказал мнение о политике Национального банка Украины, сравнив ее с действиями центральных банков западноевропейских стран в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.