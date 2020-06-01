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01 июня 2020, понедельник, 19:46 26 Мнение
Финансы 2020-06-01T19:47:05+03:00
Українські Новини
В мире ослабляют требования к банкам, чтобы они больше кредитовали, а в Украине – "зажимают"

В мире ослабляют требования к банкам, чтобы они больше кредитовали, а в Украине – "зажимают"

Татьяна Зотова
НБУ, Михаил Кухар, Нацбанк Украины, Ukraine Economic Outlook
Михаил Кухар. Фото: capital.ua
Михаил Кухар. Фото: capital.ua

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар выссказал мнение о политике Национального банка Украины, сравнив ее с действиями центральных банков западноевропейских стран в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом экономист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Чем политика НБУ в кризис отличается от ведущих центральных банков мира? - В мире "ослабляют" требования к банкам, чтобы те больше кредитовали, у нас - "зажимают"...

Последние недели были полностью посвящены нон-стоп рассчетам для "Антикризисного комментария и прогноза" (кто еще не подписан - вэлкам: https://www.ukraine-economic-outlook.com/) и я за время забросил чтение научных журналов американских коллег.

Сегодня быстро прочел с дюжину статей любимых авторов и вот одна тронула так глубоко, что не выдержал, решил перевести вам пару абзацев и поделиться.

Что волнует центральные банки на Западе и что волнует НБУ в кризис? Центральные банки ЕС, Англии, США, Австралии ведут между собой дискуссию как надолго следует "ослабить" нормативное "буферное" регулирования для того чтобы расширить возможности банковской ситемы кредитовать пост-кризисную экономику без оглядки на нормативы капитала!

Что волнует НБУ? - Ответ вы знаете и без меня наизусть: инфляцинное таргетирование. Плевать каким будет экспорт, плевать каким будет курс (не задушит ли ревальвация экспорт, как 2019-м) - лишь бы инфляция была "в таргете"... Просто каких-то два параллельных мира...

Вот отрывок из статьи бывшего главы Лондонской школы экономики, бывшего Главы банков Англии и Шотландии...

"За последние два месяца во всем мире было внесено множество изменений в нормативную базу в рамках мер противодействия COVID-19 для поддержания потока кредитов в пострадавшие сектора экономики...

Специальное финансовое бюро (подразделение G-7) постоянно работает над изменения в требованиях к капиталу. В основном коснулись "буферов макропруденциального регулирования", наложенных на банки со времени последнего кризиса для сглаживания пиков экономических циклов. Центральные банки пришли к общему мнению что они не должны мешать кредитованию...

Банкам сказали, что допустимо опускаться ниже их предыдущего минимального требования к капиталу по мере роста потерь по кредитам. Десять из 37 стран ОЭСР уже приняли эту стратегию заботы центральных банков. Остальные -- серьезно скорректировал национальные требования по резервированию и ликвидности. Сравнения сложны, но изменения выглядят в целом схожими.

Эти изменения обычно описываются как временные. Таким образом, банки, которые могут воспользоваться текущей гибкостью, хотят знать, когда буферы могут быть повторно введены и как надолго им будут предоставлены эти льготы по капиталу и резервированию.

Европейский центральный банк заявил, что банкам еврозоны будет предоставлено «достаточно» времени для восстановления капитала. Банк Англии заявил, что время будет "более чем достаточным"...

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