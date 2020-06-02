НБУ в квітні оштрафував 2 банки і фінкомпаній

У травні Національний банк оштрафував 2 банки та фінансову компанію за порушення законодавства фінансового моніторингу, у той час як залишки коштів у держказні різко зросли.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у травні 2020 застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової організації заходи впливу.

Зокрема, НБУ наклав на ТАСкомбанк штраф у сумі 2,363 млн гривень за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов'язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017-2018 років.

Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми переведення в готівку коштів, реалізованої засобами інкасації банку "Юнісон", який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних.

На Полікомбанк було накладено штраф у сумі 300 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

ТОВ "Фінансова компанія "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" отримала штраф у сумі 51 тис. гривень за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою.

Як повідомляли Українські Новини, у травні державний бюджет недовиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,6 млрд гривень.

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