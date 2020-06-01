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01 июня 2020, понедельник, 10:07 46
Финансы 2020-06-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Остатки в госказне в мае резко увеличились до рекордных 32,5 млрд в этом году

Остатки в госказне в мае резко увеличились до рекордных 32,5 млрд в этом году

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, ЕКС, госказна, остаток средств
Госказна наполнена средства в достаточном объеме
Госказна наполнена средства в достаточном объеме

В то время как платежный баланс свели с профицитом, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в мае увеличился на 84,3% с 17,632 млрд гривен (на 1 мая) до 32,489 млрд гривен (на 1 июня).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 32,489 млрд гривен по состоянию на 1 июня.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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