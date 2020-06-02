Сегодня Верховная Рада проведет заседание: повестка дня

Верховная Рада во вторник, 2 июня, рассмотрит во втором чтении законопроект №2494 о введение социальной помощи для достигших 80 лет и нуждающихся в постороннем уходе одиноких пенсионеров и заслушает отчет временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны, в то время, как на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе".

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом указан проект постановления о внесении изменений в повестку дня третьей сессии парламента.

Согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят проекты постановлений №3449 о призыве международного сообщества признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и №3529 об изменениях в постановление о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

Также в первом чтении Рады рассмотрит законопроекты №3194 об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства и №2782 об изменениях в Бюджетный кодекс в связи с проведением административной реформы.

Далее в повестке дня указаны законопроекты для рассмотрения во втором чтении: №2379 об изменениях в Лесной кодекс в части проведения национальной инвентаризации лесов, №2429 о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения и №2077 о деятельности Спортивного студенческого союза и Украинской федерации ученического спорта.

Также в повестке дня значатся три проекта постановления об изменениях в постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов парламентских комитетов (№3512, №3402, №3401).

Для включения в повестку дня и принятия решения указаны проекты законов №3438 об изменениях в закон об оценке воздействия на окружающую среду в части отмены общественных слушаний на период карантина, №3361 об изменениях в некоторые законодательные акты относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

Далее парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты №3348 об изменениях в закон о Высшем антикоррупционной суде в части обеспечения суда помещением и по другим вопросам работы суда, №3350 об уточнении некоторых вопросов реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением, №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, №2450 об изменениях в некоторые законодательные акты относительно права физического лица на смену отчества, №2697 об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, №2694 об использовании светоотражающих элементов пешеходами, №2696 об использовании светоотражающих элементов участниками дорожного движения.

Также во вторник Рада рассмотрит проект постановления №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и заслушает отчет временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника, 1 июня, в ложе для прессы в Верхвоной Раде разрешили находиться операторам и фотокорреспондентам.

21 мая состоялась годовщина роспуска Верховной Рады 8-го созыва