Некий потенциал есть, но зацикливаться не стоит, — Кулеба об идее "будапештского формата"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у идеи консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума (о гарантиях безопасности США, Великобритании и России в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) может быть потенциал, но на нем не стоит зацикливаться.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Будапештский меморандум - это прекрасная тема для бесконечных дискуссий. Есть абсолютно разные мнения по этому поводу. Вопрос не в том, чтобы его реанимировать, а в том, чтобы обеспечить его соблюдение. Те, кто верит, что это возможно, безусловно, будут прилагать к этому усилия. Но нельзя зацикливаться исключительно на Будапештском меморандуме, хотя у него тоже есть некий потенциал", - сказал он.

Так Кулеба прокомментировал идею вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексея Резникова.

Резников считает, что Украине стоило бы вернуться к вопросу консультаций в "будапештском формате" без России, что могло бы предоставить возможности для нового взаимодействия с РФ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский оставил Кучму главой нового состава делегации Украины на переговорах в Минске.

Ранее Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.