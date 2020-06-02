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02 червня 2020, вівторок, 08:31 11
Зовнішня політика 2020-06-02T10:15:02+03:00
Українські Новини
Певний потенціал є, але зациклюватися не варто, — Кулеба про ідею "будапештського формату"

Певний потенціал є, але зациклюватися не варто, — Кулеба про ідею "будапештського формату"

Елена Новикова
Дмитро Кулеба, МЗС, Будапештський меморандум
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у ідеї консультацій з країнами-підписантами Будапештського меморандуму (про гарантії безпеки США, Великобританії та Росії у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) може бути потенціал, але на ньому не варто зациклюватися. Раніше колишній посол США зазначив, що Будапештський меморандум не зобов'язує захищати Україну.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Будапештський меморандум - це прекрасна тема для нескінченних дискусій. Є абсолютно різні думки з цього приводу. Питання не в тому, щоб його реанімувати, а в тому, щоб забезпечити його дотримання. Ті, хто вірить, що це можливо, безумовно, будуть докладати до цього зусиль. Але не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі, хоча у нього теж є певний потенціал", - сказав він.

Так Кулеба прокоментував ідею віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступника делегації України в Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Олексія Рєзнікова.

Рєзніков вважає, що Україні варто було б повернутися до питання консультацій "будапештському форматі" без Росії, що могло б надати можливості для нової взаємодії з РФ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський залишив Кучму головою нового складу делегації України на переговорах у Мінську.

 

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