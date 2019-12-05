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05 декабря 2019, четверг, 08:25 248
Политика 2019-12-05T08:45:02+02:00
Українські Новини
Сегодня 25-я годовщина подписания Будапештского меморандума

Сегодня 25-я годовщина подписания Будапештского меморандума

Анна Рудык
Будапештский меморандум, ООН, США

5 декабря 1994 года был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.

Меморандум подписан лидерами Украины Леонидом Кучмой, США Биллом Клинтоном, России Борисом Ельциным и Великобритании Джоном Мейджором; аналогичные меморандумы тогда же были подписаны с Казахстаном и Белоруссией.

В 2015 году в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на Донбассе Верховная Рада признала Россию государством-агрессором, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил:"Будапештский меморандум был грубо нарушен страной, которая обязалась воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины".

США и Великобритания также заявили о нарушении Россией в ходе конфликта в Украине её обязательств по меморандуму.

Представители России, в свою очередь, отвергают обвинения в нарушении меморандума и обвинили в таковом новые власти Украины, а также США и ЕС.

Как сообщали Українські Новини, Украина требовала от стран Будапештского меморандума срочно начать консультации.

А бывший посол США заявлял, что Будапештский меморандум не обязывает защищать Украину.

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