Украина не будет помогать России решать вопрос с водой в Крыму, — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверяет, что Украина не будет помогать России в разрешении критической ситуации с водой в аннексированном ею Крыму.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Ситуация там более чем критическая, и нет никаких инструментов ее разрешения с точки зрения государства-оккупанта, Российской Федерации. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в соответствии с международным правом, государство-оккупант полностью ответственно за ситуацию на оккупированной им территории.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Кулеба заявлял, что решение вопроса подачи воды в Крым должен рассматриваться в качестве инструмента деоккупации полуострова.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прекращение подачи воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе на полуострове.

Позже он пояснил, что у Украины нет технической возможности подавать воду в Крым до его деоккупации.