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  • Астролог назвал три знака зодиака, у которых возможны финансовые потери сегодня
02 июня 2020, вторник, 05:28 670
Lifestyle 2020-06-02T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, у которых возможны финансовые потери сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, у которых возможны финансовые потери сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Звезды обещают, что июнь пройдет успешно у многих знаков зодиака, но и определенные трудности и потери будут возникать. Во вторник с неприятностями в финансовой сфере могут столкнуться Овны, Львы и Скорпионы. Подбробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 2 июня, расскажут Українські Новини.

Овен

Во вторник отношение к деньгам у Овнов может быть излишне эмоциональным и спонтанным. Представители этого знака будут склонны делать покупки под влиянием импульса, не задумываясь о цене и качестве товара. Звезды уверяют, что это может привести к тому, что Овны выйдут за рамки своего бюджета и в последствии будут жалеть о совершенном. Они советуют постараться контролировать в этот день свои эмоции и желания, а также тщательно планировать каждую покупку.

Лев

Звезды советуют Львам отказаться от любых навязчивых предложений, которые связаны с получением быстрых денег или с альтернативным источником постоянного дохода. В противном случае представителей этого знака ждут финансовые потери в крупных размерах.

Скорпион

Во вторник у Скорпионов наступит не особо благоприятный период для совершения крупных покупок или начала бизнеса. Согласно расположению звезд это может привести к тому, что представители этого знака останутся с пустыми карманами.

Как сообщали Українські Новини, климатологи утверждают, что май 2020 года оказался самым холодным в этом столетии. А тем временем под Киевом начался грибной сезон.

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