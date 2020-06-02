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  • Астролог назвав три знаки зодіаку, у яких можливі фінансові втрати сьогодні
02 червня 2020, вівторок, 05:28 14
Lifestyle 2020-06-02T10:15:03+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знаки зодіаку, у яких можливі фінансові втрати сьогодні

Астролог назвав три знаки зодіаку, у яких можливі фінансові втрати сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Леви, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Гороскоп 2020, Скорпіони, Овни
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

У вівторок, 2 червня, з неприємностями у фінансовій сфері можуть зіткнутися Овни, Леви і Скорпіони. Водночас зірки обіцяють, що червень пройде успішно у багатьох знаків зодіаку, але і певні труднощі і втрати будуть виникати.

Детальніше про те, чого чекати представникам цих знаків зодіаку 2 червня, розкажуть Українські Новини.

Овен

У вівторок ставлення до грошей у Овнів може бути надмірно емоційним і спонтанним. Представники цього знака будуть схильні робити покупки під впливом імпульсу, не замислюючись про ціну і якість товару. Зірки запевняють, що це може призвести до того, що Овни вийдуть за рамки свого бюджету і надалі будуть шкодувати про скоєне. Вони радять намагатися контролювати в цей день свої емоції і бажання, а також ретельно планувати кожну покупку.

Лев

Левам Зірки радять відмовитися від будь-яких нав'язливих пропозицій, які пов'язані з отриманням швидких грошей або з альтернативним джерелом постійного доходу. В іншому випадку на представників цього знаку чекають фінансові втрати у великих розмірах.

Скорпіон

У вівторок для Скорпіонів настане не особливо сприятливий період для здійснення великих покупок або початку бізнесу. Згідно з розташуванням зірок це може призвести до того, що представники цього знака залишаться з порожніми кишенями.

Як повідомляли Українські Новини, стверджують кліматологи, що травень 2020 року виявився найхолоднішим в цьому столітті. А тим часом під Києвом розпочався грибний сезон.

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