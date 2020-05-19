Из-за карантина в Европе усилились домогательства к детям в социальных сетях,— Европол

Из-за пандемии коронавируса в Европейском союзе участились сексуальные домогательства к детям. Такие выводы сделал Европол, передает Reuters.

Как передает ведомство, Европейское полицейское управление опасается того, что случаи могут участиться после того, как дети вернутся в школы.

По данным Европола, подъем педофильской активности в сети был замечен во всех странах ЕС, а больше всего в Испании — правоохранители зафиксировали повышенный интерес к незаконным сайтам и закрыли больше платформ по обмену детской порнографией.

Отмечается, что злоумышленники пытаются завладеть детским присутствием в сети, черезонлайн-платформы, где они проходят обучение, которы не гарантируют полной защиты.

Как уверяет сеть общественных организаций Против детской проституции и трафикинга (ECPAT), сегодня сексуальные злоупотребления против детей в интернете стали легче чем когда-либо. Растлители довольно просто выходят на контакт с детьми, которые видят в них единомышленников, и это значительно усиливает частоту загрузок и скачиваний детской порнографии в сети.

Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года в Украине в силу вступил закон о введении реестра педофилов.