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01 июня 2020, понедельник, 21:00 365
Общество 2020-06-01T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дождь, мокрый снег и похолодание до -4. В Украину 2 июня местами вернется зима

Дождь, мокрый снег и похолодание до -4. В Украину 2 июня местами вернется зима

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

2 июня в Киеве облачно с прояснениями, временами дождь (ночью небольшой дождь), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, только в Черновицкой и Закарпатской областях ночью без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с (кроме Закарпатья). Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +9…+16 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Моршине временами дождь (ночью небольшой), температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце временами дождь (ночью небольшой), температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем временами дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами дождь, только в Сумской области днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, только в Винницкой области +9…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

1 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, климатолог дала прогноз погоды на лето-2020 с жарой и ураганами. 

Кроме того, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

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