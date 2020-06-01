В Греции обещают возмещать расходы туристам, которые заболеют коронавирусом

Правительство Греции, где 15 июня откроют въезд для туристов из 29 стран, обещает возмещать стоимость проживания на карантине иностранным туристам, которые заболеют коронавирусом.

Об этом заявил представитель правительства Стелиос Петсас, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство Греции обещает возмещать стоимость проживания на карантине туристам, которые во время отдыха в стране этим летом заболеют коронавирусом.



Детали относительно того, где будут размещены такие туристы и чего ожидать родственникам или друзьям, которые путешествовали вместе с ними, должны объявить в ближайшие дни.



С сегодняшнего дня в стране начинается новый этап ослабления карантина: разрешили открыться отелям, бассейнам, полям для гольфа, массажным и тату-салонам. Все предприятия должны соблюдать строгие правила физической дистанции и гигиены.

Как сообщали Українські Новини, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

Также Греция готова создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19.