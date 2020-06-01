Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, который заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева, задекларировал 27,5 млн гривен доходов и 400 тыс. долларов наличных за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 3,7 млн гривен составила заработная плата, полученная на основном месте работы в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", 23,5 млн гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав компании "Альфа крос", 170,2 тыс. гривен составила зарплата депутата Рады, 55 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав гражданину Украины Ярославу Пахольчуку, 22,3 тыс. гривен - материальное благо от партии "Слуга народа", 12,7 тыс. гривен - дополнительное благо от "Телерадиокомпании "Студия 1+1", 5 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав гражданину Украины Тимуру Миндичу, 4,4 тыс. гривен также составил доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

У супруги депутата Анны 1,7 млн гривен дохода за 2019 года составила зарплата на основном месте работы в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", 4,3 млн гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав компании "Альфа крос", 16,9 тыс. гривен - дополнительное благо от "Телерадиокомпании "Студия 1+1".

Среди денежных активов у депутата имеется 400 тыс. долларов наличными, 4,6 млн гривен на счету в "Айбокс банке", 618 тыс. гривен - в "Райффайзен банке Аваль", 208,5 тыс. гривен и 6,5 тыс. долларов - в "Укрсиббанке".

У супруги 31 тыс. долларов хранится наличными, также на счетах в "Айбокс банке" у нее имеется 844,4 тыс. гривен и в банке "Пивденный" - 3,6 млн гривен.

Ткаченко в 2019 году приобрел дачный дом площадью 267,3 кв. м за 10,9 млн гривен и земельный часток площадью 1 459 кв. м за 1,2 млн гривен в Лебедевке Киевской области.

Также в собственности депутата с 2015 года имеется квартира в Киеве площадью 132,7 кв. м за 1,6 млн гривен, а с мая 2019 года он арендует административное здание площадью 396,7 кв. м, стоимость не указана.

У его супруги имеется квартира в Киеве площадью 45,7 кв. м за 1 млн гривен.

Ткаченко пользуется 2 автомобилями "Студии 1+1" (Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска за 2 млн гривен и Land Rover Range Rover Sport 2013 года выпуска за 830 тыс. гривен) и один у компании арендует (Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска за 2 млн гривен).

У жены депутата в собственности 2 авто - BMW X5 2016 года выпуска за 1,8 млн гривен и BMW 525 2006 года выпуска за 163 тыс. гривен.

Также он является конечным бенефициаром 9 компаний: "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Планета кино", "НТМ", "А.Т.Трейдинг", "Cinema love LTD".

Из нематериальных активов Ткаченко задекларировал 3 словесных знака - "Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, депутаты от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.