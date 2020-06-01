Ткаченко задекларував 27,5 млн гривень доходів і $400 тис. готівки за 2019

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва, задекларував 27,5 млн гривень доходів і 400 тис. доларів готівки за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів 3,7 млн ​​гривень становила заробітна плата, отримана на основному місці роботи в "Телерадіокомпанії "Студія 1 + 1", 23,5 млн гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав компанії" Альфа крос ", 170,2 тис . гривень становила зарплата депутата Ради, 55 тис. гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав громадянину України Ярославу Пахольчуку, 22,3 тис. гривень - матеріальне благо від партії "Слуга народу", 12,7 тис. гривень - додаткове благо від "Телерадіокомпанії "Студія 1 + 1", 5 тис. гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав громадянину України Тимуру Міндічу, 4,4 тис. гривень також становив дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав.

У дружини депутата Ганни 1,7 млн гривень доходу за 2019 року становила зарплата за основним місцем роботи в "Телерадіокомпанії" Студія 1 + 1", 4,3 млн гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав компанії "Альфа крос", 16,9 тис. гривень - додаткове благо від "Телерадіокомпанії "Студія 1 + 1".

Серед грошових активів у депутата є 400 тис. доларів готівкою, 4,6 млн гривень на рахунку в "Айбокс банку", 618 тис. гривень - в "Райффайзен банку Аваль", 208,5 тис. гривень і 6,5 тис. доларів - в "Укрсиббанку".

У дружини 31 тис. доларів зберігається готівкою, також на рахунках в "Айбокс банку" у неї є 844,4 тис. гривень і в банку "Південний" - 3,6 млн гривень.

Ткаченко у 2019 році придбав дачний будинок площею 267,3 кв. м за 10,9 млн гривень і земельну часток площею 1 459 кв. м за 1,2 млн гривень у Лебедівці Київської області.

Також у власності депутата з 2015 року є квартира в Києві площею 132,7 кв. м за 1,6 млн гривень, а з травня 2019 року його орендує адміністративне приміщення площею 396,7 кв. м, вартість не вказана.

У його дружини є квартира в Києві площею 45,7 кв. м за 1 млн гривень.

Ткаченко користується 2 автомобілями "Студії 1 + 1" (Land Rover Range Rover Sport 2019 року випуску за 2 млн гривень і Land Rover Range Rover Sport 2013 року випуску за 830 тис. гривень) і один у компанії орендує (Land Rover Range Rover Sport 2019 року випуску за 2 млн гривень).

У дружини депутата у власності 2 авто - BMW X5 2016 року випуску за 1,8 млн гривень і BMW 525 2006 року випуску за 163 тис. гривень.

Також він є кінцевим бенефіціаром 9 компаній: "Кінолав", "Книголав", "Баварський двір", "Фонд розвитку кіномистецтва", "Нова кіностудія", "Планета кіно", "НТМ", "А.Т.ТРЕЙДІНГ", "Cinema love LTD".

З нематеріальних активів Ткаченко задекларував 3 словесних знаки - "Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".

Як повідомляли Українськi Новини, після того, як в "Слугу народу" спростували, що їх кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко, депутати від однойменної фракції у Верховній Раді попросили Президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.