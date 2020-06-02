В мае продажи легковых автомобилей в Украине существенно упали

В мае 2020 года, по сравнению с маем прошлого года, продажи новых легковых автомобилей снизились на 15% до 6 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15 процентов. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Toyota, в мае было зарегистрировано 1 026 автомобилей этой марки, что на 17% меньше, чем в мае прошлого года.

Второй показатель у Renault с реализацией в мае 851 авто, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На третьем месте - KIA с 671 регистрацией, что на 51% больше, чем годом ранее.

Skoda заняла четвертую позицию с показателем 289 авто (-9%), поднявшись тем самым с шестой позиции рейтинга.

Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz – 270 авто, реализация возросла на 71%.

Самым продаваемым в мае стал автомобиль KIASportage – 593 продажи.

Всего за период с января по май текущего года на украинском рынке было зарегистрировано около 30 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле продажи новых легковых автомобилей снизились в 2 раза до 3,7 тыс. единиц.

С 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу, до этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно через электронные каналы связи.