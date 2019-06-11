В мае производство автотранспортных средств увеличилось на 18%

В то время, как в период выборов почти на треть упали продажи новых авто , в

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"По предварительным данным "Укравтопрома", в мае на отечественных предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств. Из этого количества легковых автомобилей – 441 штука, коммерческих авто – 6 штук, автобусов – 63 штуки. Таким образом, по сравнению с майским результатом прошлого года выпуск легковых автомобилей в Украине увеличился на 18%", - сказано в сообщении.

Согласно ему, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар" (Закарпатская область).

Майский объем производства автобусов не изменился.

При этом больше всего автобусов, как и годом ранее, выпустил "Черкасский автобус" – 30 единиц.

На Черниговском автозаводе изготовили 12 автобусов.

По 9 автобусов сделали на ЗАЗе и Часовоярском заводе, а на "Богдане" отчитались о выпуске 3 автобусов.

Производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличилось всего на 1 штук.

В прошлом месяце коммерческие автомобили выпускали "Черкасский автобус" и "ЗАЗ" – 5 шт. и 1 шт. соответственно.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 2 390 единиц автотранспортных средств, или на 25% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре производство автомобилей снизилось почти вполовину. В марте производство автотранспорта в Украине сократилось на треть.

Также украинцы стали покупать больше автомобилей, а водителей снова обяжут проходить техосмотр.

Тем временем в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.