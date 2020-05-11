В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что сервисные центры МВД возобновят работу 12 мая, в то время, как с 11 мая в Украине ослабили карантин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин начинают свою работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом", - написал он. Геращенко отметил, что из-за карантина граждане были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств. "...очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся к сервисным центрам МВД перерегистрировать авто. Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина", - добавил замминистра. Геращенко подчеркнул, что в целях предотвращения распространения вируса главным сервисным центром была разработана онлайн-услуга "Запись в электронную очередь". Как сообщали Українськi Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.