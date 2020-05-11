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11 мая 2020, понедельник, 17:59 2385
Общество 2020-05-11T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД

В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД

Елена Новикова
МВД, Карантин, Антон Геращенко, карантин в Украине, ослабление карантина
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что сервисные центры МВД возобновят работу 12 мая, в то время, как с 11 мая в Украине ослабили карантин.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин начинают свою работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом", - написал он.

Геращенко отметил, что из-за карантина граждане были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств.

"...очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся к сервисным центрам МВД перерегистрировать авто. Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина", - добавил замминистра.

Геращенко подчеркнул, что в целях предотвращения распространения вируса главным сервисным центром была разработана онлайн-услуга "Запись в электронную очередь".

Как сообщали Українськi Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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