В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что сервисные центры МВД возобновят работу 12 мая, в то время, как с 11 мая в Украине ослабили карантин.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин начинают свою работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом", - написал он.

Геращенко отметил, что из-за карантина граждане были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств.

"...очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся к сервисным центрам МВД перерегистрировать авто. Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина", - добавил замминистра.

Геращенко подчеркнул, что в целях предотвращения распространения вируса главным сервисным центром была разработана онлайн-услуга "Запись в электронную очередь".

Как сообщали Українськi Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.