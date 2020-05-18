Свинина, говядина или крольчатина: эксперты рассказали, какое мясо самое полезное

В то время, как эксперты составили рейтинг продуктов, которые могут улучшить зрение, также рассказали, какое мясо самое полезное – свинина, говядина или крольчатина, как правильно выбирать этот продукт и на что стоит обращать внимание в первую очередь. Об этом сообщается в анонсе "Полезной программы", которая выйдет 19 мая, в 10:00 на телеканале «Интер».

Мясо является важнейшем продуктом в рационе большинства людей. В нем содержатся много витаминов и минералов, большое количество незаменимого для организма белка, а также оно обеспечивает организм энергией.

Какое мясо выбрать

Первое место диетологи отдают – крольчатине. Она считается самым диетическим мясом. "Кроме того, кроличье мясо усваивается человеком на 90%, в то время как говядина – всего на 60%. В кролике очень мало холестерина и много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а витаминов и минералов больше, чем в других видах мяса. В то же время рейтинг полезности мяса довольно относительный, поскольку каждый вид мяса полезен по-своему. Например, свинина прекрасно восстанавливает силы, а говядина более остальных видов мяса насыщена железом и регулирует работу пищеварительной системы", – рассказала диетолог Анна Белокоз.

Но выбирать мясо каждый человек должен самостоятельно, учитывая гастрономические вкусы, а также наличие хронических болезней. В то время, эксперты подчеркивают, что самое полезное – варенное, запеченное или тушеное мясо, употребление жареного лучше свести к минимуму.

Как определить качество мяса, в чем преимущество каждого вида этого продукта, как правильно размораживать и какие вкусные блюда можно из него приготовить, на эти и другие вопросы смогут ответить ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы".

Анонс тематических выпусков "Полезной программы" на телеканале "Интер":

20 мая, в 10:00 – ТОП-3 полезных тонизирующих напитков.

21 мая, в 10:00 – спецвыпуск о продуктах для сердца и сосудов.

22 мая, в 10:00 – спецвыпуск о лучших детокс-продуктах.

23 мая, в 10:00 – рейтинг колбасы.

Как сообщали Українські Новини, диетологи рассказали, какие ТОП-3 продукты могут сохранить молодость и красоту. Во время похудания можно употреблять сладкое – эксперты дали совет.