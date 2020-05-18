подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Свинина, говядина или крольчатина: эксперты рассказали, какое мясо самое полезное
18 мая 2020, понедельник, 20:00 79
Lifestyle 2020-05-18T20:00:01+03:00
Українські Новини
Свинина, говядина или крольчатина: эксперты рассказали, какое мясо самое полезное

Свинина, говядина или крольчатина: эксперты рассказали, какое мясо самое полезное

Ирина Николенко
Мясо, Свинина, Говядина, мясопродукты, Советы диетологов
Какое мясо самое полезное. Фото: ток-шоу
Какое мясо самое полезное. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

В то время, как эксперты составили рейтинг продуктов, которые могут улучшить зрение, также рассказали, какое мясо самое полезное – свинина, говядина или крольчатина, как правильно выбирать этот продукт и на что стоит обращать внимание в первую очередь. Об этом сообщается в анонсе "Полезной программы", которая выйдет 19 мая, в 10:00 на телеканале «Интер».

Мясо является важнейшем продуктом в рационе большинства людей. В нем содержатся много витаминов и минералов, большое количество незаменимого для организма белка, а также оно обеспечивает организм энергией.

Какое мясо выбрать

Первое место диетологи отдают – крольчатине. Она считается самым диетическим мясом. "Кроме того, кроличье мясо усваивается человеком на 90%, в то время как говядина – всего на 60%. В кролике очень мало холестерина и много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а витаминов и минералов больше, чем в других видах мяса. В то же время рейтинг полезности мяса довольно относительный, поскольку каждый вид мяса полезен по-своему. Например, свинина прекрасно восстанавливает силы, а говядина более остальных видов мяса насыщена железом и регулирует работу пищеварительной системы", – рассказала диетолог Анна Белокоз.

Но выбирать мясо каждый человек должен самостоятельно, учитывая гастрономические вкусы, а также наличие хронических болезней. В то время, эксперты подчеркивают, что самое полезное – варенное, запеченное или тушеное мясо, употребление жареного лучше свести к минимуму.

Как определить качество мяса, в чем преимущество каждого вида этого продукта, как правильно размораживать и какие вкусные блюда можно из него приготовить, на эти и другие вопросы смогут ответить ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы".

Анонс тематических выпусков "Полезной программы" на телеканале "Интер":

20 мая, в 10:00 – ТОП-3 полезных тонизирующих напитков.

21 мая, в 10:00 – спецвыпуск о продуктах для сердца и сосудов.

22 мая, в 10:00 – спецвыпуск о лучших детокс-продуктах.

23 мая, в 10:00 – рейтинг колбасы.

Как сообщали Українські Новини, диетологи рассказали, какие ТОП-3 продукты могут сохранить молодость и красоту. Во время похудания можно употреблять сладкое – эксперты дали совет.  

Больше новостей о: Мясо Свинина Говядина мясопродукты Советы диетологов

Как выбрать индейку к пасхальному столу...
В Украине дешевеет свинина. У людей нет денег поку...
Сало стало дороже: в регионах цены от 52 до 110 гр...
Заменяют мясо картофелем: в 2019 рацион украинцев ...
На любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки, – ЦИК
Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно
Новости
Нардеп Шахов сообщил, что из его крови сделают лекарство от коронавируса 20:32
Родители будут пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады 20:26
В полиции Одессы заявили, что дом может обрушиться из-за начала застройки рядом 20:23
В апреле в Украине зарегистрировали больше тысячи случаев ВИЧ 19:51
Стало известно какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит" 19:44
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли 19:53
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok