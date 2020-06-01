Кличко постеснялся указать в декларации сумму на своём счету в Deutche Bank

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, которому в апреле из зарплаты вычли надбавку за ранг госслужащего размером почти в половину оклада, задекларировал 1 млн гривен доходов, 8,2 млн евро и 554 тыс. долларов одолженных брату Владимиру Кличко средств за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 318,6 тыс. гривен составила заработная плата председателя КГГА, 697 тыс. гривен - доход от управления денежными активами от немецкого "Deutsche Bank AG", 1,9 тыс. гривен - дополнительное благо от Национального олимпийского комитета, 1,6 тыс. гривен - подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета.

Среди денежных активов мэр указал одолженные брату Владимиру 8,2 млн евро и 554 тыс. долларов, 13,2 тыс. долларов и 22,4 тыс. евро наличных, а также 67,2 тыс. гривен и 14 долларов на счету в банке "Кредит Днипро".

У Кличко в декларации также числится 2 валютных счета в банке "Кредит Днипро" и немецком "Deutsche Bank" без указания суммы.

Кличко с 2005 года владеет квартирой в Киеве площадью 251,8 кв. м, его супруга Наталия Егорова с 2013 года - домом отдыха в Лютеже Киевской области площадью 785,5 кв. м и стоимостью 3,6 млн гривен.

Супруги зарегистрированы и имеют право проживания в квартире брата мэра Владимира площадью 43,6 кв. м.

В семье мэра имеется 4 транспортных средства: автомобили Toyota Sequoia 2014 года выпуска за 1,3 млн гривен и Land Rover Discovery 3.0 2013 года за 640 тыс. гривен принадлежат его супруге, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска за 600 тыс. гривен и прицеп Ironhorse Widebody 2013 года за 192 тыс. гривен - Кличко.

Также он задекларировал французские мраморные каминные часы 2-й половины ХІХ века марки Jacques Murray & Co, 2 пары мужских часов IWC, 3 пары наручных часов Frank Muller, 2 пары часов Mont Blanc и рояль Yamaha DC1A.

У супруги - ювелирные изделия Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget и 3 пары женских наручных часов марок Hublot, Van Cleef & Arpels и Bvlgari.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре прошлого года Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, которые должны состояться в октябре 2020 года.

Также в то время, как полномочия Кличко как мэра Киева истекают этой осенью, он пообещал вернуть на Крещатик каштаны, вместо которых посадили туи.