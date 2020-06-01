В киевском метро возобновили движение по всем станциям красной линии

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновил движение по всем станция красной линии после сообщения о минировании моста Метро.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Все станции метрополитена работают в обычном режиме", - сказано в нем.



Ранее, согласно сообщению пресс-службы, Киевский метрополитен по техническим причинам также ограничивал движение от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", станция "Арсенальная" была закрыта.



Как сообщали Українськi Новини, из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.



Кроме того, полиция задержала "минера" моста Метро в Киеве.



Ранее в первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр". Спасенный мужчина рассказал, что хотел свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.