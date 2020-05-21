В Италии откроются все аэропорты с 3 июня

Правительство Италии с 3 июня разрешит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии Covid-19 в марте.

Об этом в среду заявила министр транспорта страны Паола де Мишеле, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

"С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут", - сказала она.

Мишеле выступила с заявлением после того, как в субботу итальянское правительство объявило, что позволит туристам из ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт Линате в Милане, 12 марта.

Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский Фьюмичино, миланский Мальпенса и аэропорты Болонье, Палермо, Бари и Турин.



Как сообщали Українські Новини, в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий.



Кроме того, в Италии планируют снять ограничения на передвижение между регионами уже в июне.