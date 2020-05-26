Ледяные циклоны "оккупировали" Украину: синоптик дала прогноз до конца весны

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, теплее станет уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет. А вот с 1-2 июня столбики термометров могут "перепрыгнуть" за +20 градусов.

Такие погодные новости сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Во вторник, 26 мая, "эта противная холодная какабека", по словам синоптика, продлится в Украине.

"Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит 26-го мая, дождями снова большинство областей Украины. Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный", - сообщила синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6+12 градусов, а днем +13+17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17+20 градусов.

В Киеве вторник 26 мая будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, завтра днем +14 градусов.

"Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает - с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть", - прогнозирует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.