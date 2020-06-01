Глава набсовета "Укргидроэнерго" задекларировал часы Rolex, 2 автомобиля и 6 тыс. гривен зарплаты в месяц

Глава наблюдательного совета государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий задекларировал часы Rolex, 2 автомобиля и 6 тыс. гривен зарплаты в месяц за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, за 2019 год Гвоздий получил 72,67 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы в ООО "Адвокатская компания Гвоздий и Оберкович", а также зарплату, полученную по совместительству в размере 302,17 тыс. гривен.

При это он указал в декларации 4,1 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

Кроме того, Гвоздий задекларировал 801 тыс. гривен гонорара, полученного от "Укргидроэнерго" и дивиденды в размере 2,25 млн гривен, полученные от АО "Гвоздий и Оберкович" и ООО "Юридическая фирма Гвоздий и Оберкович".

Также он внес в декларацию 980 тыс. гривен, 22 тыс. евро и 24 тыс. долларов наличными, одолженные средства Юрию, Надежде и Анатолию Гвоздию в размере 1,34 млн гривен каждому и 58 тыс. гривен на счету в ОТП Банке, 143 тыс. гривен на счету в Прокредит Банке, 251 тыс. гривен на счету в Приватбанке и 47 тыс. евро на счету в Commerzbank AG.

Также он указал в своей декларации садовый дом площадью 436,8 кв. м за 10,7 млн гривен, жилой дом площадью 145,1 кв. м за 1,7 млн гривен, квартиру площадью 52,5 кв. м за 479,1 тыс. гривен, земельный участок площадью 1 299 кв. м за 3,2 млн гривен

Гвоздий задекларировал часы Rolex Datejust 41 за 284,88 тыс. гривен, Rolex Yacht-Master 40 за 656,6 тыс. гривен, Rolex Day-Date 40 за 1,18 млн гривен.

Также он внес в декларацию автомобиль Mercedes-Benz модели S600L 2007 года выпуска за 871,59 тыс. гривен, трактор К-701 за 90,4 тыс. гривен, а также самосвальный полуприцеп Bodex KIS 3WS за 288,45 тыс. гривен и полуприцеп Robuste Kaiser S380 за 200,36 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды уволило Гвоздия, однако окружной административный суд Киева 12 февраля удовлетворил ходатайство Гвоздия и приостановил действие данного приказа.

Генеральный директор государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.

100% акций "Укргидроэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности. В состав "Укргидроэнерго" входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС, Днистровская ГЭС, Днистровская ГАЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 5,745 ГВт.