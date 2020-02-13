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13 февраля 2020, четверг, 12:27 7 Документ
Судебная власть 2020-02-13T12:28:08+02:00
Українські Новини
Суд приостановил приказ Минэнерго о досрочном прекращении полномочий главы Набсовета Укргидроэнерго Гвоздия

Суд приостановил приказ Минэнерго о досрочном прекращении полномочий главы Набсовета Укргидроэнерго Гвоздия

Елизавета Кесельман
Минэнерго, Суд, Окружной административный суд Киева, Валентин Гвоздий

Окружной административный суд Киева 12 февраля удовлетворил ходатайство Валентина Гвоздия и приостановил действие распоряжения Министерства энергетики и защиты окружающей среды о прекращении его полномочий как члена наблюдательного совета ЧАО Укргидроэнерго.

Также суд запретил акционеру прекращать полномочия независимых членов набсовета любым другим способом, кроме установленного законом судебного порядка.

Таким образом, суд принял решение об обеспечении административного иска Гвоздия.

Об этом передает Телеграм канал UN - сливы и груши. 

Напомним, согласно закону об акционерных обществах акционер может прекратить досрочно полномочия независимого члена набсовета исключительно путем обращения в суд с соответствующим иском. Пока такой иск рассматривается судом, независимый член набсовета продолжает исполнять свои полномочия до вступления решения суда в силу. Такой специальный порядок прекращения полномочий независимых членов набсоветов является гарантией их независимости.

Адвокат, управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий, который возглавил Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" в качестве независимого члена был утвержден в этой должности в результате открытого отбора, в котором участвовали 56 претендентов в июле 2019 года. 

 

В начале февраля Минэнергоэкологии при отсутствии полномочий издало приказ, которым досрочно прекратило полномочия Гвоздия на должности в наблюдательном совете "Укргидроэнерго" без каких-либо законных оснований. 

Гвоздий заявил, что такие действия стали следствием его отказа выполнять противозаконные распоряжения Минэнергоэкологии и обратился с соответствующим иском в суд.

В связи с чем, Окружной админсуд Киева принял постановление из-за несоответствия процедуры приостановления полномочий независимого члена Наблюдательного совета действующему законодательству и приостановил действие соответствующего распоряжения Минэнергоэкологии как очевидно противоправное.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики досрочно прекратило полномочия главы Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия из-за его отказа выполнять незаконные указания руководства ведомства.

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