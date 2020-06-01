Голова спостережної ради "Укргідроенерго" задекларував Rolex, 2 авто і 6 тис. гривень зарплати на місяць

Голова спостережної ради державної енергогенерувальної компанії "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій задекларував 6 тис. гривень зарплати на місяць, 2 автомобілі та годинник Rolex за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за 2019 рік Гвоздій отримав 72,67 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи у ТОВ "Адвокатська компанія" Гвоздій та Оберкович", а також зарплату за сумісництвом у сумі 302,17 тис. гривень.

При це він вказав у декларації 4,1 млн гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Крім того, Гвоздій задекларував 801 тис. гривень гонорару, отриманого від "Укргідроенерго" та дивіденди в сумі 2,25 млн гривень, отримані від АТ "Гвоздій та Оберкович" і ТОВ "Юридична фірма" Гвоздій та Оберкович".

Також він вніс у декларацію 980 тис. гривень, 22 тис. євро і 24 тис. доларів готівкою, позичені кошти Юрію, Надії і Анатолію Гвоздію у сумі 1,34 млн гривень кожному та 58 тис. гривень на рахунку в ОТП Банку, 143 тис. гривень на рахунку в Прокредит Банку, 251 тис. гривень на рахунку в Приватбанку і 47 тис. євро на рахунку в Commerzbank AG.

Також він вказав у своїй декларації садовий будинок площею 436,8 кв.м за 10,7 млн гривень, житловий будинок площею 145,1 кв. м за 1,7 млн гривень, квартиру площею 52,5 кв. м за 479,1 тис. гривень, земельну ділянку площею 1 299 кв. м за 3,2 млн гривень

Гвоздій задекларував годинник Rolex Datejust 41 за 284,88 тис. гривень, Rolex Yacht-Master 40 за 656,6 тис. гривень, Rolex Day-Date 40 за 1,18 млн гривень.

Також він вніс у декларацію автомобіль Mercedes-Benz моделі S600L 2007 року випуску за 871,59 тис. гривень, трактор К-701 за 90,4 тис. гривень, а також самоскидний напівпричіп Bodex KIS 3WS за 288,45 тис. гривень та напівпричіп Robuste Kaiser S380 за 200,36 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища звільнило Гвоздія, однак окружний адміністративний суд Києва 12 лютого задовольнив клопотання Гвоздія і призупинив дію цього наказу.

100% акцій "Укргідроенерго" належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості. До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5,745 ГВт.