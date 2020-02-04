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  • Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия
04 февраля 2020, вторник, 18:15 106
Экономика 2020-02-04T18:19:58+02:00
Українські Новини
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно п

Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия

Жора Шокин
Укргидроэнерго, Гвоздий, Набсовет, Минэнерго, Шубин, Увольнение, Давление, Угрозы
Валентин Гвоздий.
Валентин Гвоздий.

Министерство энергетики досрочно прекратило полномочия главы Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия из-за его отказа выполнять незаконные указания руководства ведомства.

Об этом он заявил на своей станице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня Минэнерго досрочно прекратило мои полномочия члена наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго». Это произошло после того, как я отказался выполнять незаконные указания первого заместителя министра Шубина", - написал он.

В комментарии Українським Новинам Гвоздий сообщил, что сегодня перед заседанием Набсовета он публично заявил, что на него оказывалось давление с целью выполнения незаконных требований замминистра энергетики Виталия Шубина. В случае отказа ему угрожали увольнением.

По его словам, решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды является политически мотивированным и незаконным, ведь независимый член наблюдательного совета может быть уволен только по решению суда, а не приказом министра.

"Специально предусмотренная особая процедура увольнения независимых директоров наблюдательных советов государственных предприятий как раз и была призвана уберечь государственные предприятия от незаконного политического влияния. Главная задача наблюдательных советов - обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий. Но главным в деятельности Наблюдательных советов есть, и надеюсь будет дальше, - строгое соблюдение норм законодательства", - отметил Валентин Гвоздий.

Он также добавил, что незаконное давление может осуществляться и на его коллег, которые остались в наблюдательном совете ЧАО «Укргидроэнерго».

"Призываю не бояться расправы и действовать исключительно в рамках закона и в интересах государства Украина, не поддаваясь постороннему давлению", - заявил Гвоздий.

В комментарии Гвоздий также заявил, что он не мог выполнять незаконные требования и действовал согласно закону.

Он отметил, что первый замминистра Шубин приехал на Набсовет в качестве уже новоиспеченного члена этого органа.

"Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом Набсовета ЧАО "Укргидроэнерго", - резюмировал Гвоздий.

Он добавил, что незаконное решение Минэнерго будет обжаловано в суде.

По его словам, также будут предприняты другие юридические процедуры, направленные на прекращение нарушений законодательства со стороны виновных лиц.

Как сообщали Українські Новини, Гвоздий считает, что Набсоветы - не только инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятия, но также механизм противодействия отмыванию доходов и рейдерству.

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