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14 мая 2020, четверг, 17:55 84
Экономика 2020-05-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
Дефицит маневренных мощностей будет покрыт до 2026, - "Укргидроэнерго"

Дефицит маневренных мощностей будет покрыт до 2026, - "Укргидроэнерго"

Надежда Комендантова
ГЭС, Вода, Укргидроэнерго, Игорь Сирота
ЧАО
ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

Генеральный директор государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Сегодня дефицит маневренных мощностей составляет около 2 тыс. МВт. Если альтернативная энергетика будет развиваться, то будет необходимо дополнительно еще 1 тыс. МВт. Если мы достроим Днестровскую и Каневскую ГАЭС мы практически сможем покрыть дефицит, который есть сегодня. Но если будет развиваться альтернативная энергетика такими же темпами, то этого будет недостаточно", - сказал Сирота.

По его словам, долю гидроэнергетики можно увеличить за счет достройки проектов, которые утверждены стратегией развития до 2026 года.

"Достроить Каневскую ГАЭС, Днестровскую и Каховскую. И это покроет дефицит. На это нужно 6 лет", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" ввела в опытную эксплуатацию после реконструкции гидроагрегат №6 на Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха. 

Также из-за аномальной погоды в Украине впервые могут ограничить права водопользователей.

Тем временем Буславец выступает за повышение мощностей гидроэнергии.

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