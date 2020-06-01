Кабмин хочет усилить ответственность за продажу электронных сигарет детям

Кабинет Министров намерен усилить ответственность за продажу электронных сигарет детям. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства в понедельник, передают Українські Новини.

"Предлагается усилить ответственность за правонарушение в сфере продажи детям электронных сигарет", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что Кабмин намерен представить 27 инициатив на заседании правительства в понедельник.

Как сообщали Українські Новини, в канадской провинции Новая Шотландия запретят продажу ароматизированных электронных сигарет и заправочных жидкостей к ним. Запрет вступит в силу с апреля 2020 года.

А в США хотят запретить ароматические жидкости для электронных сигарет.

Тем временем, по данным исследований международной компании KPMG, Украина занимает 1-е место среди стран, с территории которых в ЕС поставляются нелегальные сигареты.

Кроме того, Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)", который должен значительно усилить борьбу с курением в Украине.