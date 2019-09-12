В США хотят запретить ароматические жидкости для электронных сигарет

Правительство США планирует запретить ароматические добавки для электронных сигарет после ряда смертей, которые связывают со смесями для вейпов.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщил президент США Дональд Трамп, назвав использования электронных сигарет прежде всего среди несовершеннолетних "большой проблемой", пишет DW.

Ранее его жена, Мелания Трамп, в своем Twitter выразила глубокую обеспокоенность все большей популярностью электронных сигарет среди детей и назвала текущую ситуацию "эпидемией".

Министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) разрабатывает директиву о запрете любых ароматических жидкостей для электронных сигарет, кроме тех, которые имеют запах табака, информирует агентство новостей AP.

Изменить нормы производства и продажи наполнителей для электронных сигарет правительство США побудил ряд смертей, связанных, как считают медики, с вейпингом - вдыханием паров с различными ароматическими добавками. В США на сегодня зафиксировано уже по меньшей мере четыре летальных случая и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, возможно, связанных с серьезным повреждением легких, вызванным курением электронных сигарет.

Курильщики электронных сигарет не подвергаются воздействию почти семи тысяч химических веществ, которые содержат обычные сигареты. Поэтому электронные сигареты считаются менее опасными для здоровья. В то же время жидкости для вейпинга содержат никотин и следы различных элементов - или от угля для нагрева, или от других компонентов электронного устройства. Кроме того, к ним добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, влияние которых на легкие человека в сочетании с парой пока не изучено.

Как сообщали Українські Новини, в Украине каждый пятый подросток курит электронные сигареты и вейпы.

Ранее в Великобритании опубликовали подробный обзор исследований данных по электронным сигаретам и системам нагревания табака.