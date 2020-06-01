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01 червня 2020, понеділок, 14:13 13
Кабмін 2020-06-01T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Кабмін хоче посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Анна Рудык
Електронні сигарети, Куріння, продаж електронних сигарет
Електронна сигарета. Фото: Vaping Post
Електронна сигарета. Фото: Vaping Post

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів має намір посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям. Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що Кабмін має намір представити 27 ініціатив на засіданні уряду в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)", який має значно посилити боротьбу з курінням в Україні.

Раніше дослідження показали, що підлітки більш схильні до впливу електронних сигарет, ніж систем нагрівання тютюну, оскільки вони і дешевші, і менше стандартизовані. До того ж електронні сигарети з'явилися в Україні набагато раніше систем доставки нікотину. 

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