Кабмін хоче посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів має намір посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям. Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що Кабмін має намір представити 27 ініціатив на засіданні уряду в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)", який має значно посилити боротьбу з курінням в Україні.

Раніше дослідження показали, що підлітки більш схильні до впливу електронних сигарет, ніж систем нагрівання тютюну, оскільки вони і дешевші, і менше стандартизовані. До того ж електронні сигарети з'явилися в Україні набагато раніше систем доставки нікотину.