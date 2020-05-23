Лещенко заверяет, что получил 323 тысяч гривен за "информконсалтинг"

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко объясняет получение выплат в размере 323,011 тыс. гривен от инвестиционной компании Eaton Vance Corp (Бостон, США) платой за услуги информационного консалтинга.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель", передают Українськi Новини.

"Я оказываю им консалтинговые услуги", - сказал Лещенко в ответ на вопрос, за что он получил 323 тыс. гривен от Eaton Vance.

Он отказался конкретизировать, в чем заключался консалтинг, отметив, что он был информационным.

"Это наши частные отношения. Какой консалтинг может быть - информационный", - сказал Лещенко.

Среди своих источников дохода Лещенко назвал, кроме работы члена набсовета "Укрзализныци", медиадеятельность, частный консалтинг и небольшие доходы от своего YouTube-канала.

Как сообщали Українськi Новини, Лещенко в апреле задекларировал 332 062 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци".

Также в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".