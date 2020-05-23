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23 мая 2020, суббота, 20:10 1348
Общество 2020-05-23T20:15:01+03:00
Українські Новини
Лещенко заверяет, что получил 323 тысяч гривен за "информконсалтинг"

Лещенко заверяет, что получил 323 тысяч гривен за "информконсалтинг"

Елена Новикова
Сергей Лещенко, Член Набсовета, набсовет
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко объясняет получение выплат в размере 323,011 тыс. гривен от инвестиционной компании Eaton Vance Corp (Бостон, США) платой за услуги информационного консалтинга.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель", передают Українськi Новини.

"Я оказываю им консалтинговые услуги", - сказал Лещенко в ответ на вопрос, за что он получил 323 тыс. гривен от Eaton Vance.

Он отказался конкретизировать, в чем заключался консалтинг, отметив, что он был информационным.

"Это наши частные отношения. Какой консалтинг может быть - информационный", - сказал Лещенко.

Среди своих источников дохода Лещенко назвал, кроме работы члена набсовета "Укрзализныци", медиадеятельность, частный консалтинг и небольшие доходы от своего YouTube-канала.

Как сообщали Українськi Новини, Лещенко в апреле задекларировал 332 062 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци".

Также в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

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