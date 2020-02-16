Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов пришел на съезд партии "Слуга народа" с рюкзаком от Louis Vuitton. Об этом сообщает "Обозреватель".

Похожий рюкзак модели Alex Backpack стоит на официальном сайте 1 900 евро, около 53 тысяч гривен, что относительно демократично для люксового бренда.

Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com

Рюкзак Louis Vuitton на российском сайте. Фото: obozrevatel.com

Сергей Трофимов был в Высшем совета партии, на съезде состав переизбрали. Трофимову 37 лет, он окончил Запорожский строительный техникум и бизнес-школу "Международный институт менеджмента". С 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го был исполнительным продюсером компании. Первым заместителем главы Администрации президента назначен 21 мая 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, съезд партии "Слуга народа" прошел в КВЦ "Парковый" в Киеве в субботу, 15 февраля. Заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук подтвердила, что в конгрессно-выставочном центре, известном в народе как "вертолетная площадка Януковича" будет располагаться офис партии. Здесь и дальше будут проводить съезды, также будут проходить собрания местных депутатов, тренинги и так далее.