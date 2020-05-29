Председатель "Слуги народа" задекларировал авторское право на песни группы "2Саши" и 1,5 млн гривен дохода

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко задекларировал 1,5 млн гривен дохода, 50 тыс. долларов, 500 тыс. гривен наличными и совместное владение авторским правом на песни группы "2Саша" за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 42,8 тыс. гривен составила заработная плата на основном месте работы в компании "Элекстроспец плюс", 29,7 тыс. гривен - предоставление имущества в лизинг, 160 тыс. гривен - зарплата депутата Рады, 984,3 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности, около 3 тыс. гривен - проценты от "Юниверсал банка", 23,9 тыс. гривен - оплата расходов по услуге обучения от партии "Слуга народа", 210 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества.

У супруги Ольги 479 тыс. гривен дохода за 2019, из которых 450 тыс. гривен составил доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

Корниенко хранит наличными 50 тыс. долларов, 500 тыс. гривен, его супруга - 20 тыс. долларов.

Кроме этого, Корниенко пополам с депутатом Рады от "Слуги народа" Александром Санченко владеет авторским правом на песни группы "2Саши".

Глава партии владеет земельным участком площадью 1 300 кв. м в Бородянском районе Киевской области, там же имеет право пользования домом.

На супругу оформлена квартира в Киеве площадью 113 кв. м, купленная в 2019 году за 4,4 млн гривен.

Также у жены имеется квартира в Черкассах площадью 85 кв. м.

У Корниенко 2 автомобиля: Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью 951 тыс. гривен и Seat Ibiza 2011 года выпуска.

Как сообщали Українськi Новини, на съезде партии в ноябре 2019 года, "Слуга народа" избрала своим лидером Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова.