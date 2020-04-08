подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 13:48 441
Европа 2020-04-08T14:45:03+03:00
Українські Новини
Впервые после пожара в Нотр-Даме проведут службу в Страстную пятницу

Впервые после пожара в Нотр-Даме проведут службу в Страстную пятницу

Елизавета Кесельман
Франция, Пасха, Месса, Нотр-Дам, Пожар в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери. Фото: twitter/PompiersParis
Собор Парижской Богоматери. Фото: twitter/PompiersParis

Во Франции, в Соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля 2019 года состоялся масштабный пожар, впервые проведут служение в Страстную пятницу после пожара. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что небольшая служба пройдет 10 апреля, где на мессе смогут присутствовать только 7 человек. Службу будет править архиепископ Парижа Мишель Опет.

"Всего несколько священников посетят мессы, которые мы проведем во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению", — отметил архиепископ.

Служба будет включать в себя венок, спасенный после пожара в Нотр-Даме.

Кроме того, в этом году не будет шествий в пасхальную субботу из-за блокировки, которая ограничивает размеры общественных собраний.

В пасхальное воскресенье, когда христиане празднуют воскресение Христа, Апетит проведет мессу в церкви Сен-Жермен-л'Аксерруа возле музея Лувр в центре Парижа, в которой примут участие около 20 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция Франци назвала возможную причину пожара в Нотр-Даме. По версии полицейских, пожар произошел из-за короткого замыкания в части здания, которое находилось на реконструкции.

Тем временем, украинцы отметят Пасху-2020 на карантине. 

Больше новостей о: Франция Пасха Месса Нотр-Дам Пожар в Нотр-Даме

Французских врачей обвинили в расизме после их пре...
Киев начал раньше выплачивать материальную помощь ...
В Египте на прихожан рухнул храм: есть жертвы...
Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить ...
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Новости
В Украине из-за кризиса растет безработица: прогнозируют до 9,4% 14:56
Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце 14:48
К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС 14:41
Украинцы на карантине стали массово пользоваться видеосообщениями в Viber 14:31
В Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина перед Пасхой 14:26
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов 20:30
больше новостей
В Киеве уже почти 300 больных коронавирусом. Погибли 5 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok