Впервые после пожара в Нотр-Даме проведут службу в Страстную пятницу

Во Франции, в Соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля 2019 года состоялся масштабный пожар, впервые проведут служение в Страстную пятницу после пожара. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что небольшая служба пройдет 10 апреля, где на мессе смогут присутствовать только 7 человек. Службу будет править архиепископ Парижа Мишель Опет.

"Всего несколько священников посетят мессы, которые мы проведем во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению", — отметил архиепископ.

Служба будет включать в себя венок, спасенный после пожара в Нотр-Даме.

Кроме того, в этом году не будет шествий в пасхальную субботу из-за блокировки, которая ограничивает размеры общественных собраний.

В пасхальное воскресенье, когда христиане празднуют воскресение Христа, Апетит проведет мессу в церкви Сен-Жермен-л'Аксерруа возле музея Лувр в центре Парижа, в которой примут участие около 20 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция Франци назвала возможную причину пожара в Нотр-Даме. По версии полицейских, пожар произошел из-за короткого замыкания в части здания, которое находилось на реконструкции.

Тем временем, украинцы отметят Пасху-2020 на карантине.