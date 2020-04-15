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  • Ровно через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери впервые зазвонил большой колокол
15 апреля 2020, среда, 21:43 28
Европа 2020-04-15T21:48:10+03:00
Українські Новини
Ровно через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери впервые зазвонил большой колокол

Ровно через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери впервые зазвонил большой колокол

Елизавета Кесельман
Франция, Пожар, Годовщина, Собор Парижской Богоматери, Пожар в Нотр-Даме, Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Ровно год назад мир содрогнулся от одного из масштабнейших пожаров во Франции. 15 апреля 2019 года практически до тла горело "сердце" страны - Собор Парижской Богоматери. Сегодня, 15 апреля, спустя год после трагедии, впервые после пожара зазвонил один из двух крупнейших колоколов Южной башни. Об этом сообщает Reuters. 

Отмечается, что событие произошло в 19:00 по местному времени, в это же время жители Парижа вышли на балкон и и аплодировали медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом. 

 

"Собор... это символ стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", — сказал президент Франции Эммануил Макрон.

Президент Франции дал обещание восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, несмотря на то, что работы по реконструкции собора идут с опозданием на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а сейчас из-за пандемии). Последний раз колокол звонил в день пожара.

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля, впервые после пожара в Нотр-Даме провели служение в Страстную пятницу. 

Ранее полиция Франци назвала возможную причину пожара в Нотр-Даме. По версии полицейских, пожар произошел из-за короткого замыкания в части здания, которое находилось на реконструкции.

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