Ровно через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери впервые зазвонил большой колокол

Ровно год назад мир содрогнулся от одного из масштабнейших пожаров во Франции. 15 апреля 2019 года практически до тла горело "сердце" страны - Собор Парижской Богоматери. Сегодня, 15 апреля, спустя год после трагедии, впервые после пожара зазвонил один из двух крупнейших колоколов Южной башни. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что событие произошло в 19:00 по местному времени, в это же время жители Парижа вышли на балкон и и аплодировали медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом.

"Собор... это символ стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", — сказал президент Франции Эммануил Макрон.

Президент Франции дал обещание восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, несмотря на то, что работы по реконструкции собора идут с опозданием на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а сейчас из-за пандемии). Последний раз колокол звонил в день пожара.

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля, впервые после пожара в Нотр-Даме провели служение в Страстную пятницу.

Ранее полиция Франци назвала возможную причину пожара в Нотр-Даме. По версии полицейских, пожар произошел из-за короткого замыкания в части здания, которое находилось на реконструкции.