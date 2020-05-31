С сегодняшнего дня возобновили работу фонтаны в Киеве

Столичные фонтаны начали работу в День Киева, 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости", - сообщили в КГГА.

Как уточнили в "Киевводфонде", сезон работы фонтанов 2020 года начнется 31 мая в 12:00.

Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.

В предыдущие годы сезон работы фонтанов начинался 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Как и в предыдущие годы, два фонтанных комплекса будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. Отремонтированный фонтан в парке Марии Заньковецкой будет подсвечиваться в вечернее время.

Как сообщали Українські Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

Прошлогодний сезон киевских фонтанов завершился 30 сентября.

Праздничные мероприятия ко дню города будут транслировать на телеканале "Киев".