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31 мая 2020, воскресенье, 18:25 9
Общество 2020-05-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня возобновили работу фонтаны в Киеве

С сегодняшнего дня возобновили работу фонтаны в Киеве

Надежда Комендантова
КГГА, День города, День Киева, Фонтан
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua

Столичные фонтаны начали работу в День Киева, 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости", - сообщили в КГГА.

Как уточнили в "Киевводфонде", сезон работы фонтанов 2020 года начнется 31 мая в 12:00.

Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.

В предыдущие годы сезон работы фонтанов начинался 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Как и в предыдущие годы, два фонтанных комплекса будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. Отремонтированный фонтан в парке Марии Заньковецкой будет подсвечиваться в вечернее время.

Как сообщали Українські Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

Прошлогодний сезон киевских фонтанов завершился 30 сентября.

Праздничные мероприятия ко дню города будут транслировать на телеканале "Киев".

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