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31 мая 2020, воскресенье, 06:12 34
Общество 2020-05-31T08:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Киев празднует День города

Сегодня Киев празднует День города

Ярина Вацяк
Праздник, День города, День Киева, Программа мероприятий, 31 мая, День Киева 2020
День Киева. Фото: КГГА
День Киева. Фото: КГГА

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

В эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа.

В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп:

  • "ADAM" - 13:15;
  • "On I Ona" - 14:15;
  • группа [В] - 15:25;
  • "Нумер 482" - 16:10;
  • "Green Grey" - 16:45. Выступление группы и закроет праздничный марафон в эфире.

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей.

Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Напомним, что на День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

Праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев".

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