Сегодня Киев празднует День города

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом. В эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп: "ADAM" - 13:15; "On I Ona" - 14:15; группа [В] - 15:25; "Нумер 482" - 16:10; "Green Grey" - 16:45. Выступление группы и закроет праздничный марафон в эфире. Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах. 30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева. Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра. Напомним, что на День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов. Праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев".