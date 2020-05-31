Сегодня Киев празднует День города

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

В эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа.

В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп:

"ADAM" - 13:15;

"On I Ona" - 14:15;

группа [В] - 15:25;

"Нумер 482" - 16:10;

"Green Grey" - 16:45. Выступление группы и закроет праздничный марафон в эфире.

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей.

Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Напомним, что на День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

Праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев".