Греция завтра откроет отели, бассейны и кемпинги

Министерство развития Греции опубликовало перечень предприятий, которым разрешено вернуться к работе с 1 июня в то время, как Греция заявила, что официально открывает туристический сезон 15 июня. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini. В список входят отели и другие пункты размещения, которые обычно работают круглый год, а также организованы кемпинги. Последняя категория, однако, не включает рекреационные лагеря для детей. Поля для гольфа и мини-гольфа и бассейны также будут открыты с понедельника, как и массажные, тату-салоны и пирсинг-салоны. Будут разрешены кейтеринговые услуги, а также места проведения мероприятий, таких как свадьбы и тому подобное. Службы знакомств также включены в сектора, которые вернутся к работе в понедельник. Все предприятия должны придерживаться строгих правил физической дистанции и гигиены. Как сообщали Українські Новини, ранее Греция заявила о готовности создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19. С 16 мая в Греции открыли более 500 пляжей для посещения.