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31 мая 2020, воскресенье, 10:31 32
Европа 2020-05-31T11:30:01+03:00
Українські Новини
Греция завтра откроет отели, бассейны и кемпинги

Греция завтра откроет отели, бассейны и кемпинги

Ярина Вацяк
Греция, Туризм, Карантин, Бассейн, отели, Коронавирус в Греции
Греция. Фото: pixabay.com
Греция. Фото: pixabay.com

Министерство развития Греции опубликовало перечень предприятий, которым разрешено вернуться к работе с 1 июня в то время, как Греция заявила, что официально открывает туристический сезон 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В список входят отели и другие пункты размещения, которые обычно работают круглый год, а также организованы кемпинги. Последняя категория, однако, не включает рекреационные лагеря для детей.

Поля для гольфа и мини-гольфа и бассейны также будут открыты с понедельника, как и массажные, тату-салоны и пирсинг-салоны.

Будут разрешены кейтеринговые услуги, а также места проведения мероприятий, таких как свадьбы и тому подобное.

Службы знакомств также включены в сектора, которые вернутся к работе в понедельник. Все предприятия должны придерживаться строгих правил физической дистанции и гигиены.

Как сообщали Українські Новини, ранее Греция заявила о готовности создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19.

С 16 мая в Греции открыли более 500 пляжей для посещения.

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