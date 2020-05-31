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31 мая 2020, воскресенье, 09:42 137
Медицина 2020-05-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось

Количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 30 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 81 человека до 2 985.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирус в 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в нем.

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет
  • 4 девочки от 2 до 8 лет.
  • 31 мужчина от 19 до 86 лет.
  • 6 мальчиков - трем из них по 1 году, другим - 2, 6 и 11 лет.

Тем временем, в больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 11людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в общежитии на проспекте Гагарина обнаружили вспышку коронавируса.

Тем временем, в мире количество заболевших Covid-19 перевалило за 6 миллионов. Выздоровевших меньше половины.

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